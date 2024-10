Sve veći broj mladih suočava se sa doživljajem izolovanosti i usamljenosti. Po oceni Svetske zdravstvene organizacije, reč je o globalnoj pretnji po zdravlje. Na koje načine to utiče na ljude i zašto se sve više mladih oseća usamljeno istraživala je Kurir televizija.

- Nisam sigurna da su društvene mreže jedino odgovorne za to. Možda jednostavno vreme u kome živimo je prepuno informacija, gde se mladi nekako osamljuju da bi uopšte mogli da procesuiraju sve što se događa oko nas - rekli su neki od građana.

- Utemeljenje odnosa je postalo problem, tako da se čovek subjektivno oseća usamljenim, jer nema adekvatnu reakciju u tom druženju, nema kvalitet druženja kao što je bilo ranije. Ta su druženja sada dosta površnija, sa manje fokusa, samo se ide na to da bude što više stimulisa, što više događaja, da se bude prisutan, i prosto usmerenost čoveka na čoveka je nekako manja.

- To remeti pre svega mentalne funkcije. Počevši od toga kako se oseća, raspoloženje, duševno zdravlje, odnos prema svetu i sebi. Prosto, ide ka tome da čoveka odvuče u neku depresiju, apatiju, bezvoljnost. Fizički simptomi mogu da idu do pojave dijabetesa, do poremećaja kardiovaskularnog sestema i nesanica.