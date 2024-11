Dilema kako ćemo putovati u države Evropske unije od 10. novembra je rešena – isto kao do sada i tako sve do maja sledeće godine kada će nam za ulazak u EU trebati dozvola izdata po ETIAS sistemu, dok ostaje otvoreno pitanje da li će u međuvremenu sistem EES uopšte biti i uvođen.

Automatizovani IT sistem (EES) za registraciju državljana zemalja koje nisu članice EU, a koji je, između ostalog, podrazumevao i davanje biometrijskih podataka (otisaka prstiju i fotografije lica) neće, kako se ranije pretpostavljalo, biti na snazi od 10. novembra.

To u praksi znači da će građani Srbije, ako se odluče za putovanje na neku destinaciju u EU već tokom mini jesenjeg raspusta od 9. do 12. novembra zbog Dana primirja u Prvom svetskom ratu koji se obeležava 11. novembra, na teritoriju EU moći da uđu bez ikakve dodatne procedure i vize, već kao i do sada – sa važećim pasošem.