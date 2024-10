- Zamislite samo kako je kada gledate mučenje i bičevanje bebe. Strašne su te scene, a vi to morate da gledate, da budete u svemu tome profesionalac, prikupite širom sveta relevantne elektronske dokaze koji imaju snagu potrebnu za procese, a i sami ste roditelj - naglašava Živanović.

On naglašava da je Srbija 2005. pristupila Konvenciji saveta Evrope o sajber-kriminalu sa dodatnim protokolima. To je takozvana Budimpeštanska konvencija.

- Tada se krenulo i sa prvom obukom u vezi sa sprečavanjem iskorišćavanja maloletnika i dece u pornografske svrhe u Beogradu. Obuku su nam držale kolege iz Velike Britanije. U to vreme smo mislili da takav problem u našoj državi nije zastupljen. Jer i sam internet tada nije bio dostupan svim građanima, niti ga je puno ljudi koristilo - kaže Živanović.

Nažalost, sve ono što ne valja i što se dešavalo u svetu stiglo je i do nas.

- Kada smo bili na jednom od predavanja u Australiji govorili su nam o sajber-jazbinama. To su prostorije iz kojih se za novčanu nadoknadu uživo prenosi seksualno zlostavljanje dece i maloletnika. Mislili smo da toga kod nas neće biti. Ali u Bačkom Petrovom Selu 2017. godine otkrili smo bračni par iz Austrije koji je za 1.000 dinara vrbovao decu iz osnovnih škola da u iznajmljenoj kući izvode pornografske predstave. Oni su to snimali i oglašavali na jednom internet portalu, ali i prodavali. Za svaku žrtvu su napravili folder, a oni koji su to kupovali birali su šta žele da gledaju. Uspeli smo da ih uhvatimo i procesuiramo - kaže Živanović i naglašava da je veoma mučno gledati sve ono što se nalazi u tom materijalu.