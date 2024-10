Lokacijski uslovi za izgradnju brze saobraćajnice “Karađorđe” biće izdati do sredine novembra, dok će na proleće početi radovi na njenoj izgradnji, izjavio je danas ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić.

„Do sredine novembra izdaćemo lokacijske uslove, a privremena građevinska dozvola će biti spremna do sredine decembra. U martu i aprilu će biti izdata građevinska dozvola za izgranju prvih 88,2 kilometara te brze saobraćajnice kako bi gradnja u skladu sa najavom predsednika počela na proleće“, rekao je Vesić za TV Pink.

On je ukazao da je “Karađorđe“, uz Moravski koridor najvažniji projekat za centralni deo Srbije.

„Saobraćajnica će ići od Malog Požarevca, na auto-putu Beograd-Niš, preko Mladenovca, Orašca, Aranđelovca, do lazarevačkog sela Čibutkovic. To će biti veza između dva auto-puta, kroz Šumadiju i to je važna vest za taj deo Srbije“, rekao je Vesić.