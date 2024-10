- Do subote, 2. novembra, suvo i stabilno vreme uz sveža jutra sa maglom i niskom oblačnošću. Tokom dana umereno do potpuno oblačno, sredinom dana sa sunčanim intervalima i najvišom temperaturom od 15 do 21 °C. U subotu posle podne na severu, a tokom noći ka nedelji i u nedelju i u ostalim krajevima prolazno naoblačenje i zahlađenje ponegde sa slabom kišom.