Kurir televizija

"Tvrde da niko sem njih ne može pomoći dijabetičarima" Novinarka Kurira nakon hapšenja Dušana Rajića: Osvrtala sam se na ulici, plašila sam se za svoju decu

"Osećam se malo lakše, lakše dišem. Okretala sam se na ulici pitajući se da li će neko da me presretne, da me udari, imam decu koja su maloletna, plašila sam se da ih neko ne napadne na putu do škole"