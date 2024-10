On je istakao da su druga ministarstva i institucije, koji su koristili pravnu pomoć kroz ovaj projekat, ocenila projekat PLAC najvišim ocenama.



"Iako često govorimo o političkim aspektima EU integracija, neophodno je prepoznati praktičnu stranu procesa. Put ka članstvu u EU nije samo političko putovanje; to je duboka posvećenost zajedničkim, demokratskim vrednostima i vladavini prava", rekla je ona i dodala da je ovo složen zadatak, ali i zadatak koji se stalno razvija, imajući u vidu to da se Evropska unija i njene pravne tekovine razvijaju i napreduju, te s toga proces predstavlja veći izazov za buduće države članice nego što je to bio slučaj u prošlosti.

