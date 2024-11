Prodavačica joj je naplatila više i to samo zato što je iz Beograda.

- Juče bila na sahrani u KG, i svratila da kupim venac . Nemam pojma koliko koštaju venci, mogla je da mi kaže i 1.000 i 15.000, a cene nisu bile istaknute. 4.000 kaže. Ok. Dok sam plaćala neobavezno smo ćaskale, po registraciji videla da sam iz Beograda, zapitkuje kako se živi i slično - navela je jedna korisnica društvene mreže X.

- Dođem kod mojih, pa da idemo zajedno na sahranu, oni isto kupili venac na tom mestu, veći i sa više cveća nego ovaj moj. Pitam koliko su platili - 2.500 . Ladno me je prodavačica klepila?!? - dodala je ona.

- Mene je tačno snimila da nisam odatle, pritom kad me pitala šta da napiše na traci, ja sam pitala šta se inače piše, jer stvarno ne znam kako to ide... Ona je videla priliku da me prevari - navela je.