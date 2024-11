Do polovine prošlog veka devojke koje su bez miraza najteže su se udavale, on se smatrao vidom poklona koji bi buduća supruga donela iz roditeljske kuće za zajednički dom . U našem narodu postoji izreka "kakav mladoženja takav i miraz".

Miraz ili sprema, to je poklon koji mlada donosi u novu kuću kada se uda, dakle to je poklon od njene porodice, što bi se reklo zapadnoj Srbiji to je dar od roda.