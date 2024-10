On je istakao važnost ove nagradne igre kao sredstva za podsticanje građana da uzimaju fiskalne račune, čime se doprinosi smanjenju sive ekonomije.

Ministar je izneo impresivnu statistiku ističući da je do sada poslato oko 218 miliona jedinstvenih kodova i otvoreno više od 610.000 naloga.

„Dugo skupljam račune, a za iznos od 35 dinara mislim da je kupljena krem bananica. Nisam gledala izvlačenje jer sam bila na poslu. Komšinica me je zvala da mi javi“, navela je ona.

Uspešan sastanak

Sastanak

Silvester Ivan iz Vrbasa je obavio kupovinu u iznosu od 160 dinara, i zahvaljujući tom računu dobio stan u Beogradu veličine 46,63 kvadrata.

„Igram još od vremena kada su se slale koverte, tako da imam dosta iskustva u ovim igrama. Stan je blizu Dunava. Ja sam pecaroš i raspitao sam se za železničke stanice. Kod Vrbasa se gradi nova, koja će biti blizu, pa ću verovatno putovati vozom“, naveo je on.

Dodeli ključeva i potpisivanju ugovora prisustvovali su direktor Republičke direkcije za imovinu Jovan Vorkapić i direktor Građevinske direkcije Srbije Boris Bjelica.

Dodelom ovih stanova počeo je novi ciklus nagradne igre u kojoj je do sada poslato više od 180 miliona računa.

Svi stanovi, koji će biti dodeljeni u ovom ciklusu, nalaze se u naselju Zemunske kapije - dva su jednoiposobna (po 46,7 kvadrata), dva dvosobna (po 54 kvadrata), pet trosobnih (72 do 76 kvadrata) i jedan četvorosoban dupleks od 102 kvadrata.

Aplikacija „Uzmi račun i pobedi“ je aktivna i građani sve vreme mogu da skeniraju i šalju račune bez obzira na njihovu vrednost.