U poslednje dve nedelje u beogradskim domovima zdravlja povećan je broj pregleda dece, a kako pedijatri navode, roditelji mališana prijavljuju stomačne infekcije, kao i virusna oboljenja adeno, rota i enterovirusa.

Zorana Jevtić/Shutterstock

Hodnici dečije klinika "Tiršova" i Instituta za majku i dete koji dežuraju u večernjim satima, takođe su puni, a jedan pedijatar pregleda i do šezdesetoro dece u smeni. Doktori kažu da su za ovaj jesenji period karakteristične respiratorne infekcije i objašnjavaju u kojim situacijama roditelji odmah moraju da reaguju.

S početkom jeseni, aktivirali su se virusi i respiratorne infekcije, zbog čega su domovi zdravlja, a posebno odeljenja pedijatrije, puni. To je tako svake godine, međutim čini se da pedijatri sada imaju pune ruke posla, s obuzirom na to da u toku radnog vremena pregledaju i do šezdesetoro dece.

Shutterstock

Mališani se žale na stomačne tegobe, curenje nosa, temperaturu i nesnosan kašalj, a podjednako su "zahvaćena" i vrtićka deca i školarci.

Milena Tomić, majka jednog šestogodišnjaka iz beogradskog naselja Mirjevo, provela je prethodnu noć na Institutu za majku i dete. Kaže da je njen sin povraćao u mlazu, imao temperaturu i slinavio, a kako joj se učinilo, nije bio jedini s takvim tegobama.

- Čekaonica Instituta je bila puna. Deca kašlju, s jedne strane čujete laringitis, s druge plakanje i brisanje nosa… Užas. Roditelji nervozni, deca nervozna i pospana… Lekari zaista rade punom parom, ali ne vredi kada je mnogo bolesne dece. Kažu da je ovaj period takav, da vladaju virusi i da je samo potrebno da se odleži. Doktori kažu da ima puno i odraslih bolesnih - priča nam Milena.

Pedijatar: Tegobe slične kod većine dece

Prema rečima doktora Stanka Jankovića, oktobar i novembar su periodi kada su domovi zdravlja zaista puni. U vazduhu dominiraju razni virusi koji se vrlo lako prenose, a mogu izazvati i teže tegobe kod pacijenata.

Shutterstock

- Polovina dece koja dođu na pregled imaju neku virusnu infekciju. Najčešće su to virusi adeno, rota ili enterovirusi. Mahom svi mališani povraćaju, imali su više retkih stolica u toku dana, a kod nekih se javlja i povišena telesna temperatura koja ide i do 40 - objašnjava doktor.

Kako dodaje, stomačni virus je opasan po decu jer izaziva dehidrataciju i malaksalost, a precizna terapija ne postoji.

- Stomačni virus je mač sa dve oštrice. Može da bude i te kako opasan po dete koje zbog toga učestalo povraća i ima tečnu stolicu, pa dehidrira, otežano se kreće, malaksalo je. S druge strane, može samo blago da zakači dete, u smislu da ga zaboli stomak i da oseća mučninu, a možda i da povrati dva-tri puta. Stomačni virus se vrlo lako prenosi, zbog čega se savetuje ležanje, uzimanje probiotika i što češće provetravanje prostorije u kojoj dete boravi. Naravno, dete treba da pazi na ishranu, da jede supice iz kesice, grickalice, kuvan krompir, šargarepu, pirinač…

Ukazuje da ima dece koja uz stomačni virus "vuku" i visoku temperaturu, a ona može da potraje:

- To može da traje i do nekoliko dana. Roditelji misle da nikako ne mogu da se izleče od virusa, a stvar je u tome što različite varijacije virusa ne dovode do imunizacije, pa već oslabljen imunitet pogoduje da se virusi stalno kače i izazivaju seriju infekcija. Srećom, kod velikog broja dece ovakvi simptomi ne izazivaju veće probleme i komplikacije.

BRNU virus

Enterovirus je virus koji izaziva bolest šake, stopala i usta, koja je kod nas poznata kao BRNU virus. I on je dominantan u ovom periodu, a o tome svedoče i roditelji mališana koji idu u vrtić.

Profimedia

- U roditeljskoj Viber grupi u kojoj nisu vaspitačice, stigla je poruka od jedne mame koja je upozorila da njeno dete ima BRNU virus i da zbog toga obratimo pažnju na našu decu. Nisam ni znala kakav je to virus, dok ona nije opisala simptome koje je primetila kod svog deteta. Kako je navela, a doktor joj rekao, bolest se prenosi preko sekreta, pljuvačke i prljavih ruku. Posle tri do pet dana inkubacije dolazi do simptoma povišene temperature, glavobolje, bola u grlu, odbijanje obroka i tečne stolice i skoro sve te simptome ima njena ćerka - kaže za Nova.rs majka Jovana Panić sa Karaburme.

Doktor Janković potvrđuje da ima dosta obolelih mališana od BRNU virusa, ali da roditelji ne treba da budu zabrinuti.

- Bolest traje oko desetak dana do potpunog oporavka. Terapija je simptomatska i prolazi bez komplikacija. Roditelji ne treba posebno da se uzrujavaju, BRNU virus napada svake jeseni, tako je i ove i u većini slučajeva, sve se završi u najboljem redu - objašnjava on.

Koksaki virus u pojedinim vrtićima

Kurir/D.Š.

U pojedinim beogradskim vrtićima zabeleženi su slučajevi koksaki virusa, a pedijatar ističe da je čest kod dece i da se javlja u vidu promena na koži dlanova, stopala, na usnama, usnoj duplji, gde deca onda izbegavaju da jedu.