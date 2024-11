"Žali se komšija, zašto su moja deca crtala kredom, ne samo moja, nego sva deca iz komšiluka. To rade već dve godine, to rade sva deca. Uzmu krede, izađu i crtaju, kad padne kiša spere se , priča Maja.

"Mi gazde ovih staza privatnih, to kao da ja kažem imam šumu i kroz moju šumu niko ne sme da prođe ni životinje, ovo nije normalno. Ovaj gore, nateraće me da izađem ispred i da nacrtam g*vanca i da ih gleda svako jutro dok pije kafu", rekla je Maja i sve ostavila u neverici zbog ovog pisma i nesvakidašnje žalbe.

"On jeste gazda ali stanova koji je nasledio od oca, moj gazda je to nasledio kao i on od svog oca. Kako mi je gazda ispričao on je ceo život bio mamina maza, uvek mu se opraštalo da je to prešlo u bezobrazluk. Otac ga se odrekao, izbacio iz kuće, trošio je pare, a kad se oženio primirio se. Kad mu je otac umro nasledio je tri stana jer da mu nije prepisao ne bi imao ništa. Bolna tačka mu je to što nije kralj ovde, a ponaša se kao da je gazda.