- Nadam se da ćemo naći optimalno rešenje da gradskim opštinama koje nemaju status jedinica lokalne samouprave obezbedimo pristup samostalnom konkurisanju za projekte od značaja za njih ukoliko one, naravno, imaju kapacitete za to. To je predlog o kom ću razgovarati i razmotriti ga i s kolegama iz Vlade - najavila je Žarić Kovačević.