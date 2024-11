Tegla ajvara ove godine je na pijacama koštala od 900 do 1.200 dinara, dok je u marketima na akciji tegla mogla da se nađe i do 400 dinara. Kiseli krastavčići su takođe jeftiniji u marketima nego na pijacama. Tegla u trgovinskim lancima može da se nađe od 150 do 300 dinara, dok je na pijaci tegla od 720 grama 450 dinara.