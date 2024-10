- Bio je do kuhinje s vaspitačem i doneo hranu za decu u svojoj kućici. Znamo da je Saša u 18.40 oprao sudove u kući i svi su ga onda pohvalili za to. Sve se desilo za 10 ili 15 minuta, jer je već u nekoliko minuta pre 19 sati došao nazad u svoju kuću krvavih ruku i rekao: "Ubio sam kuvaricu" - kazao je tada brat, a preneo Blic, koji je izvestio i da je kuvaricu ubo više puta nožem i skinuo joj skalp.

- Kad krene hajka, kao što su braća Rajić pokrenula hajku protiv koleginice Jelene, onda doživljava ubrzanje na društvenim mrežama i uključuje se ogroman broj pratilaca koji su uglavnom zaštićeni lažnim imenima ili pseudonimima. U ovom slučaju to je pseudonim Salija777, koji je na Instagram stranici Dijabetes revolucija postavio komentar preteće sadržine: "Ovakve spodobe spaljivati na lomači pred celom familijom", a koji je direktno bio upućen redakciji Kurira, odnosno Jeleni S. Spasić. S. M. je priveden, upravo zahvaljujući podacima dobijenim od Instagrama. Utvrđeno je da je on u pitanju, izvršen je pretres stana. Ono što je u ovom slučaju zabrinjavajuće jeste to što u vezi s njim u krivičnoj evidenciji postoji i delo teškog ubistva iz člana 114 Krivičnog zakonika - kazao je Matić i dodao:

- Tu dolazimo do toga koliko veoma često olako prelazimo preko nekih pretnji, kao "to se apsolutno neće dogoditi, to svi dobijaju"... Jednostavno, svaka pretnja novinarkama i novinarima mora da bude proverena. I tu se snažno zalažemo, čak i ako to nije obuhvaćeno krivičnim zakonom, a imamo situaciju da neko ponavlja pretnje vodeći računa da to ne izgovara na način koji to obuhvata zakon, da se evidentiraju i proveravaju ti ljudi. Zaista može biti reč o ljudima koji su opasni iz različitih razloga ili su duševno oboleli i onda raditi prevenciju.