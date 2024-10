- Ovde je reč o VTK i kada su takvi slučajevi u pitanju, to ima svoju dinamiku i često imamo primedbe na to jer tražimo informacije koje su iz inostranstva. To je sada ova mreža "Meta", dok oni dostave te informacije, veoma je teško sa njima komunicirati i ubediti ih da brzo dostave informacije. Kada im FBI nešto traži, to se dostavi naravno odmah i to je verovatno razlog zašto se čekala potvrda svega ovoga. Čim smo dobili te informacije, odmah je došlo do hapšenja i reč je o dva lica, jedno lice je jedan od ove braće, a drugo lice je Mirović. Reč je o odvojenim pretnjama koje su usledile preko interneta. U međuvremenu, to sam danas izjavio, imajući u vidu da je Mirović kao maloletnik počinio delo za koje je podneta krivična prijava, to je bilo ubistvo, da je kasnije u tim suđenjima to delo prekvalifikovano u prekoračenje nužne odbrane. Bez obzira, on je četiri godine proveo u zatvoru za maloletnike. On jeste lice koje ima taj kriminalni dosije. Imajući sve to u vidu, policija je uhapsila ova dva lica, odredila zadržavanje do izvođenje pred tužioca. Kada to dođe do tužioca, to više nema veze sa MUP. Jedno lice je pušteno, radi se o bratu, jer je dijabetičar, pa su tako lekari rekli, a za drugo lice je tužilac tražio 30 dana pritvora, ali neke informacije koje sam dobio kažu da je pušten, odnosno određena mu je zabrana napuštanja stana do daljeg - rekao je Dačić.