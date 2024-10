- Desilo se i to da kroz te gradove koji su poplavljeni teče mala reka, koja je u nekim tim mestima zapravo više podseća na kanal nego što je reka, negde je šira, negde je uža i ono što se desilo jeste da se i ta reka izlila. Sam grad Valensija je ostao netaknut zahvaljujući isušenom koritu reke Turije. Međutim, sva okolna mesta i sela su nastradala - ističe Stepanović.

U samoj Valensiji sve funkcioniše, međutim škole su zatvorene i ne može da se prođe do nekih mesta u okolini, ističe Stepanović.

- Mi živimo u gradu, tako da ovde u gradu u Valensiji sve funkcioniše, ako mogu da kažem, normalno. Rade kafići, prodavnice, apoteke, ljudi idu na posao, normalno se kreću. A u mestima koji su samo na par minuta od centra život je potpuno stao! Škole su zatvorene do daljnjeg. Moja dece idu u školu u jedno od ovih mesta koja nisu mnogo pogođena, ali da bismo stigli do škole, moramo da prođemo kroz neke od njih koja jesu i to je sve neprohodno. Prilaz u Valensiji iz drugih gradova, auto-putevi su potpuno blokirani i zakrčeni - kaže Stepanović i dodaje: