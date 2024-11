Saša Mirović koji je zajedno sa Dušanom Rajićem , jednim od osnivača "Dijabetes revolucije" uhapšen u utorak zbog ugrožavanja sigurnosti novinarke Kurira Jelene S. Spasić, ima pozamašni kriminalni dosije, a prvi put je osuđen kao maloletnik i to zbog ubistva kuvarice u Dečjem selu u Sremskoj Kamenici. Ovu informaciju za Kurir potvrdio je ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić.

On je rekao i da ovakvo postupanje prema slučaju njemu, kao novinaru, ne uliva nikakvo poverenje u državu i nadležne organe. Otkrio je i da postoji mogućnost da se obezbedi policijska pratnja novinarki Kurira i njenoj porodici, ali odluka još uvek nije definisana.

- To je samo zaštita golog života. Ako su ta braća nezadovoljna pisanjem Kurira, oni imaju legalne načine da dođu do satisfakcije, zašto onda crtaju Jeleni metu na čelo? Osuđeni ubica preti Jeleni, a niko ne garantuje da on svoje pretnje neće ispuniti - rekao je Jeremić.