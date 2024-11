Pored redovnih akcija i popusta koje Lidl nudi svojim kupcima na dnevnom nivou, informacija da će od danas pa sve do 30. novembra Lidl imati niže cene za više od 50 artikala iz redovne ponude, a koji su deo različitih segmenata asortimana, dolazi u pravom trenutku. Posebno ako u obzir uzmemo i to da je Lidl najavio dodatno snižavanje cena velikog broja artikala do kraja godine, pred novogodišnje praznike, kada će u svim prodavnicama biti snižena druga grupa proizvoda u odnosu na aktuelni novembar.