Početak novembra uz maglu i sunčane intervale

Meteorolog Slobodan Sovilj , načelnik Nacionalnog centra za hidrometeorološki sistem, rane najave i upozorenja u RHMZ, kaže da ćemo na samom početku meseca imati sličan karakter vremena kao u prethodnom periodu, a to znači da će u jutarnjim satima biti magle i niske oblačnosti koja će se u nižim predelima, po kotlinama, zadržavati pre podne, a sredinom dana i posle podne biće i dosta sunčanih intervala.

Maksimalna temperatura ostaje od 18 do 21 stepen, a u krajevima gde se magla ili niska oblačnost budu malo duže zadržali do sredine dana može da bude za koji stepen svežije, 15-16 stepeni. U noćnim satima će se magla ponovo formirati.

Preokret stiže već 2. novembra

Sovilj objašnjava da će na dva metra mraz biti slabog, a pri samom tlu umerenog intenziteta. To znači minimalne temperature u većini mesta između -3 do +2 stepena Celzijusa, dok će dnevne maksimalne temperature biti između 10 i 16 stepeni Celzijusa. Uprkos magli i niskim oblacima u jutarnjim satima, tokom dana biće i sunčanih intervala u većem delu Srbije.

Suvo do polovine novembra, sledi kišni period

Kada dođe do promene cirkulacije u atmosferi veća je verovatnoća za prodore vlažnog vazduha sa severozapad, odnosno učestalija naoblačenja koja bi mogla da uslovljavaju padavine u vidu kiše i na području Srbije.

Prema dugoročnoj prognozi vremena u RHMZ očekuju da novembarska količina padavina bude prosečna , u nižim predelima od 40 do 70 mm, na planinama do 90 mm.

Novembar 2024. biće drugačiji od novembra 2023.

- Prema temperaturnim uslovima, ovaj novembar bi trebao da bude za oko 1 stepen iznad višegodišnjeg proseka. Srednja dnevna novembarska temperatura bi bila između 6 i 9 stepeni, a srednja maksimalna između 11 i 14 stepeni. Prognoziran broj mraznih dana je od 4 do 12, u ovaj opseg se računaju niži i brdski predeli – kaže Sovilj.

- Registrovane su količine padavina koje su bile dva do tri puta veće od proseka. Bilo je čak od 72 mm u Banatskom Karlovcu do 229 mm na Kopaoniku. Najviše je bilo padavina tada u centralnoj i južnoj Srbiji, dok su prosečne vrednosti za novembar, koje očekujemo i ovog meseca, od 40 do 70 litara po kvadratnom metru. Prethodne godine smo imali i jednu malo jaču snežnu epizodu na kraju meseca na jugu Srbije, i u nižim i u brdsko planinskim predelima i prethodne godine je 26. novembra zabeležena rekordna visina snežnog pokrivača za novembar u Vranju kada je bilo 38 centimetara snega – kaže Slobodan Sovilj.