Pojedinima je to veliki izdatak, te se odlučuju da zbog uštede pazare na oglasima i putem društvenih mreža, gde se cene polovnih guma kreću od 15 evra po komadu , a najskuplji idu i do 100 evra. Neki daju popuste i za sva četiri penumatika, ipak stručnjaci apeluju na vozače da tu kupovinu ipak obave kod ovlašćenih prodavaca.

- Kupci gledaju samo dubinu, nemaju oko kao vulkanizeri. Ne zna se da li postoji neko oštećenje dok se ne postavi, napumpa, ne namontira na felnu... I sa aspekta bezbednosti se ne preporučuje korišćenje polovnih guma , ona je izgubila svoje performanse, ne može da se ponaša kao nova . To je dosta rizična kupovina. Bolje kupiti najjeftiniju novu gumu, nego takvu polovnu - zaključio je on.

Kazne Ukoliko vozač nema zimske gume po zimskim uslovima platiće kaznu za pravna lica od 100.000 do 800.000 dinara, za preduzetnike od 50.000 do 200.000, a za fizička lica od 10.000 do 20.000 dinara.

- Isto je kao i sve drugo što je važno kada kupujete putem oglasa, a ne kod zvaničnog proizvođača. Dakle, može se okrenuti na loše, odnosno da ne dobijete ono što vam nude. Da bi privukli vašu pažnju oni vam pričaju najlepše stvari o tome što nude, a kad dođemo do stvarne realizacije dođemo do toga da to nije baš to - naveo je Vujanić za Kurir i dodao: