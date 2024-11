Period slava je počeo i prvi sledeći veliki svetac koji se obeležava u našem narodu je Sveti Dimitrije, u narodu znan kao Mitrovdan - 8. novembra. Bez obzira na to koji je svetac u pitanju, čini se da su mnogi domaćini modernizovali obeležavanje , te smo, čini se mnogim vernicima, od slavljenja porodičnog sveca stigli do bogate gozbe sa što više jela, pića i opšteg veselja.

Naravno, na sve to utiču ubrzan tempo života, zahtevni poslovi, mali prostor u stanovima, a velika želja da se pozove što više ljudi. Slava je za većinu dan kada se okupljaju familija i prijatelji, a u gradovima mnogi nemaju uslove da ih sve ugoste kod sebe, pa iznajmljuju kafane i restorane. Međutim, verski analitičar Draško Đenović kaže za Kurir da je bolje ne slaviti slavu uopšte nego slaviti je na taj način.

- Manji je greh. Bolje je nemojte ni obeležavati nego je slaviti u kafani. Porodična slava se slavi u kući, u krugu porodice. Ne može u kafanu da se odnese porodična ikona, slavska sveća i da dođe sveštenik da ti osvešta i preseče kolač. To ne ide. Ja razumem da je kafana polovini Srba drugi dom i da je mnogi vole, ali to nije mesto za slavu. I uopšte nije bitno koliko ćemo ljudi imati na slavi. Neka bude to i s četiri člana familije, ali onako kako treba - objašnjava Đenović i dodaje: