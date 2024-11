Meteorolog Slobodan Sovilj za emisiju "Puls Srbije" otkrio je detaljnu vremensku prognozu za zimu koja je pred nama i odgovorio na najvažnija pitanja vezana za vremenske prilike koje nas očekuju.

- Pratimo oslabljen frontalni sistem koji nam se približava iz severne preko srednje Evrope, a on će tokom sutrašnjeg dana i večeri usloviti pad temperature za pet do sedam stepeni. Još danas možemo uživati u pretežno sunčanom vremenu i maksimalnim temperaturama od 16 do 22 stepena.

U narednim danima sledi konačan period zahlađenja tipičan za ovaj deo godine:

- Od početka sledeće sedmice, u jutranjim satima može se očekivati mraz intenziteta od -4 do +3 stepena, a maksimalne dnevne temperature između 11 i 16 stepeni. Kratkotrajna slaba kiša moguća je samo sutra uveče u toku noći ka nedelji, ali će te padavine biti lokalnog karaktera. Nakon toga se produžava period suvog vremena kakav smo imali krajem oktobra. Čitave prve polovine novembra neće biti intenzivnih padavina sa prodorom nad našim regionom. Cirkulacija će se promeniti nakon sredine meseca, te će doći do narušavanja vazdušnog pritiska i češćeg prodora sa Atlantika preko srednje Evrope do našeg regiona.

Svaka godina deluje sve toplije, zimske temperature u drugoj polovini prošlog veka počinjale su mnogo ranije, a sada leto zauzima mnogo veći vremenski period nego tada. Sovilj je ovu pojavu objasnio na sledeći način:

- Prema prognozama meteorologa, zima bi trebala biti toplija u odnosu na prosek. Količina padavina biće ista kao i u proseku tokom cele zimske sezone. Iz decenije u deceniju pratimo porast temperature koji je vidljiv kroz sva godišnja doba. Prethodna jesen bila je najtoplija jesen u istoriji merenja temperature u našoj zemlji. Prethodne godine u oktobru došlo je do odstupanja temperature od čak pet stepeni iznad proseka.

Jesen je period jakih vetrova, a ovih dana nemamo prilike to da osetimo kao i prethodnih godina:

- U prethodnom periodu došlo je do pojave magle naročito izražene u jutarnjim satima u nižim delovima naše zemlje. Radi toga, narednim danima imaćemo kratkotrajno umeren do pojačan severozapadni vetar, a to se pre svega odnosi na subotu poslepodne i uveče. Nakon nedelje vetar će ponovo oslabiti, što znači da će doći do pojave magle i u narednoj sedmici u jutarnjim satima.

Veliko pitanje među našim narodom jeste kada se može očekivati pojava prvog snega, a Sovilj je istakao da nema razloga za brigu u bližoj budućnosti:

- Na našim planinama redovno ima snega, ali za sada naznaka ni u nižim, ni u višim predelima nema. Moramo imati priliv znatno hladnijeg vazduha, kao i period sa intenzivnijim i češćim padavinama kako bi se formirao i zadržao snežni pokrivač. Prema statističkim činjenicama sneg se u našoj zemlji javlja krajem novembra i početkom decembra, ali izmenjeni klimatski obrasci menjaju i ovu činjenicu.

