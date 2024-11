Republički hidrometeorološki zavod Srbije (RHMZ) večerašnjim saopštenjem je najavio hladnog fronta koji čeka državu u narednim danima.

- U subotu posle podne i uveče premeštanje slabo izraženog hladnog fronta. Ujutro i delom pre podne (02.11.) magla i niska oblačnost, naročito u nižim predelima i po kotlinama, a tokom dana pretežno sunčano sa maksimalnom temperaturom od 16 do 22 °C. Posle podne u severnim, a do kraja dana, tokom noći, kao i u nedelju pre podne i u ostalim krajevima prolazno umereno naoblačenje, koje će tek ponegde usloviti slabu kratkotrajnu kišu, a severozapadni vetar će pojačati, naročito u Vojvodini i na istoku zemlje - navodi se u najavi.

Mraz od ponedeljka

Kako se dodaje, od ponedeljka nas čeka jutarnji mraz.



- Sledeće sedmice jutra hladna, mestimično uz maglu i mraz i sa minimalnim temperaturama od -4 do 4 °S. U toku dana pretežno sunčano, a dnevne temperature biće u intervalu od 11 do 16 °C - dodaje se.

Printscreen RHMZS

Izgleda ćemo imati sreće!

Meteorolog Slobodan Sovilj za emisiju "Puls Srbije" otkrio je detaljnu vremensku prognozu za zimu koja je pred nama i odgovorio na najvažnija pitanja vezana za vremenske prilike koje nas očekuju.

- Pratimo oslabljen frontalni sistem koji nam se približava iz severne preko srednje Evrope, a on će tokom sutrašnjeg dana i večeri usloviti pad temperature za pet do sedam stepeni. Još danas možemo uživati u pretežno sunčanom vremenu i maksimalnim temperaturama od 16 do 22 stepena - naveo je Sovilj.

U narednim danima sledi konačan period zahlađenja tipičan za ovaj deo godine:

Kurir Televizija

Evo kada nas očekuje sneg

- Od početka sledeće sedmice, u jutranjim satima može se očekivati mraz intenziteta od -4 do +3 stepena, a maksimalne dnevne temperature između 11 i 16 stepeni. Kratkotrajna slaba kiša moguća je samo sutra uveče u toku noći ka nedelji, ali će te padavine biti lokalnog karaktera. Nakon toga se produžava period suvog vremena kakav smo imali krajem oktobra. Čitave prve polovine novembra neće biti intenzivnih padavina sa prodorom nad našim regionom. Cirkulacija će se promeniti nakon sredine meseca, te će doći do narušavanja vazdušnog pritiska i češćeg prodora sa Atlantika preko srednje Evrope do našeg regiona.

Kako je dodao, zima bi trebala biti toplija u odnosu na prosek prema prognozama meteorologa, dok će količina padavina biti ista kao i u proseku tokom cele zimske sezone.

- U narednim danima imaćemo kratkotrajno umeren do pojačan severozapadni vetar, a to se pre svega odnosi na subotu poslepodne i uveče. Nakon nedelje vetar će ponovo oslabiti, što znači da će doći do pojave magle i u narednoj sedmici u jutarnjim satima. Moramo imati priliv znatno hladnijeg vazduha, kao i period sa intenzivnijim i češćim padavinama kako bi se formirao i zadržao snežni pokrivač. Prema statističkim činjenicama sneg se u našoj zemlji javlja krajem novembra i početkom decembra, ali izmenjeni klimatski obrasci menjaju i ovu činjenicu - navodi.