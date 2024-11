- Taj objekat je star, građen je 1968. godine i tad je bio jedan od najnaprednijih konstruktivno-arhitektonskih objekata u zemlji jer je arhitekta išao za novim sistemima. To je bilo lepo za dizajn i estetski ali u konstruktivnom smislu to je bilo vrlo zahtevno i sa tadašnjom tehnologijom i načinom gradnje uopšte ne isključujem da možda nije ni izvedeno kako je trebalo da bude izvedeno. To kažem zato što je nadstrešnica sastavljena iz nekoliko segmenata. Osnovni segment je ta zatega čelična. To nije ništa neuobičajeno, ali ona nosi nadstrešnicu od betona. To je možda nešto neuobičajeno. Da se teške betonske grede kače o zategu. Neuobičajeno je i da je ta zatega ankerovana za krov objekta. Zašto je to tako? Zato što je fasada urađena od stakla, pa nije bilo moguće ankerovati za staklo - objasnio je arhitekta.