Poznata izreka kaže - lek i otrov se razlikuju samo u dozi. Ne čudi nas što i pored tehnoloških dostignuća, često čujemo da se gradjani ponašaju kao “pećinski ljudi”, u kontekstu - kao da su neobrazovani i krajnje neodgovorni. Zašto svi žele kraći put do cilja iako je on potencijalno veoma opasan, cak i smrtonosan? Odgovore na ovo pitanje, kao i na mnoga druga vezana za ovu temu dali su gosti emisije " Puls Srbije vikend " koja se emituje na Kurir televiziji dr Alek Račić, maksiofacijalni hirurg, kao i Vesna Davinča, novinar i publicista.

Utisak je da se najviše zloupotrebljavaju lekovi koji se koriste u neuropsihofarmakologiji, odnosno lekovi koji deluju na mozak, a zatim lekovi za mršavljenje i antibiotici. Da li je to tačan redosled otrkio je Račić:

- Sistem je u problemu jer živimo u vremenu kada mnogi nemaju dovoljno sredstava. Ne priča se dovoljno o povećanju imuniteta. Kada gladuješ i kada si u stanju autofagije imunitet se osnažava. Gladovanjem recikliramo ćelije i proteine koje su oštećeni ili stari. Ćelija onog trenutka kada joj oduzmeš hranu krene da se hrani negativnim stvarima. Kasnije ima dve opcije, a to su da ih sprovede u energiju ili da ih sprovede do bubrega kako bi se izbacili putem mokraće - rekla je i nastavila:

- Rešenje je u gladovanju, a za to ne treba novac. Potrebno je znati gladovati na određeni način. To se ne odnosi na trudnice, decu i vrlo mršave ljude. Bez obzira na to, gladovanje uz određene čajeve i određenim načinom života može biti izuzetno efikasno.