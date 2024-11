Nakon temperatura koje su ovih dana išle i preko 20 stepeni, dugo najavljivano zahlađenje stiglo je u Srbiju, ali bez značajnijih padavina. Tokom celog prepodneva iznad većeg dela Srbije biće umereno do potpuno oblačno, tek ponegde uz slabu kratkotrajnu kišu, a na zapadu i jugu Srbije lokalno i sa jutarnjom maglom, navodi se u prognozi RHMZ.

- U Timočkoj Krajini, na zapadu i jugoistoku će se tokom većeg dela dana zadržati oblačno - dodali su. I narednih sedam dana čekaju nas hladna jutra. Duvaće slab i umeren, severni i severoistočni vetar. Najniža temperatura biće od 0 do 10 stepeni, najviša od 12 do 16.

U Beogradu će sutra ujutro biti delimično oblačno. Tokom dana očekuje se pretežno sunčano vreme, povremeno uz slabu do umerenu oblačnost. Duvaće slab do umeren, severni i severoistočni vetar. Najniža temperatura biće od 3 do 7 stepeni, najviša oko 13.