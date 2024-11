U Srbiju je, nakon prilično toplog perioda, došlo do zahlađenja, pa nas tako i naredne nedelje očekuju hladna jutra sa minimalnim temperaturama od minus 5 do 5 stepeni! Međutim, uprkos zahlađenju, meteorolozi ne očekuju da će sneg pasti narednih dana, pa možda i do kraja meseca!