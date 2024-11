- Tema je dobra, uvek kažem da se sa mnom niko neće složiti, ali tvrdim da je to jako teško dokazivo, ja na prvoj liniji fronta imam problem sa svojim zaposlenima i digao sam ruke, ne mogu da se bahćem sa tim. To je toliko komplikovano, lekari su previše zaštićeni, a u poslednje vreme je izašlo da čak lekar koji da bolovanje, ne piše čak ni šifru, jer je zaštita podataka u pitanju, pa samo imate problem, dok doktor ima alibi koji je neoboriv. Ja nemam živaca da se bavim time, ko otvori bolovanje, na njegovu štetu, dokazivo je veoma teško jer ne možete prisustvovati tom pregledu.

- To je tačno, danas imate ljude koji su stvarno bolesni i koji se na svaki mogući način trude da idu na posao, pa čak i bolesni, upravo da ne bi primili tu manju zaradu. To može da bude opasno po njih i okruženje, a pogotovo ako je u pitanju nešto što je zarazno, pa onda zarazi druge, pa oni odu na bolovanje. To je veoma komplikovana tematika, niko nije uspeo da iskoreni u svetu ta lažna bolovanja i logično da toga ima i kod nas. Jedino da se to ublaži jeste da poslodavac ili da dobre zarade ili da im daje bonus za redovnost, što se sve više dešava. Tako da su to, po meni, jedini načini, dakle veća plata koja će da stimuliše ljude, ali i to ima svoje probleme jer bi i dok su bolesni ljudi odlazili na posao.