"Nama je najbliži izvor na obali Jadranskog mora. Dešava se da se Jadranska ploča sudara sa područjem Dinarida. Svaki put kada se desi zemljotres u okruženju, po malo te energije dođe i do nas. Srećom, dosta smo daleko od područja gde se stvara energija i nema mnogo aktivnih raseda", kaže Mladenovićeva.

Najjači zemljotresi u Srbiji bili su do šest Rihtera i takvih je registrovano četrdesetak u poslednjih sto godina. Kada je region u pitanju, bilo ih je i do sedam jedinica Rihtera i to je maksimum za naše područje.