- Početak izgradnje malo је prolongiran iz razloga potrebe prilagođavanja odnosno neophodnih izmena plana prostornog planiranja koji se privodi kraju. Naravno mi za to vreme nismo gubili vreme, već smo sa našim američkim partnerom radili na razvoju i usavršavanju Gaming Village platforme preko koje će naši korisnici igrati kvalifikacioni turnir. Možemo se pohvaliti da je naša platforma najsavremenija na svetu i da su jedino na njoj otklonjena kašnjenja frejma što je zaista impozantan podatak u ovoj oblasti. Da prevedemo šta to znači, na svima razumljiv jezik. Takmičari iz Kine će moći da igraju sa takmičarima iz Amerike bez ikakvih problema kašnjenja prenosa slike. Do sada profesionalni on line turniri su mahom odigravani samo sa protivnicima sa istog kontigenta u najboljem slučaju, a sve to iz razloga što brzina prenosa frejma odnosno slike, kasnila je neki stoti deo sekunde, što običnom korisniku ništa ne znači, ali profesionalnom igraču je to dovoljno za pobedu odnosno poraz. Sa ovim tehnološkim dostignućem u čiji razvoj je do sada uloženo preko 35 miliona eura, počinje nova era gejming takmičenja. Takođe sa zadovoljstvom ističemo da je naš američki partner, sa kojim smo zaključili ugovor o izradi GVM coina, oficijalne kriptovalute Gaming Villiga, usprešno ušao u završni deo faze 2 predprodaje GVM coina i time dokazao snagu i svetlu budućnost kako gaming industrije tako i našeg projekta-ističe Tošić i dodaje: