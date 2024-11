- Tri stvari koje su vam tbitne da bi se zaposlili na aerodromu su - Eu pasoš, dokaz da živite u EU najmanje pet godina i potvrda o nekažnjavanju prevedena na engleski jezik. To vam je potrebno da bi uopšte krenuli u proces zapošljavanja - započinje on priču na Tik Toku i dodaje da treba pratiti oglase.

- Početna satnica na aerodromu je 217 kruna što je otprilike 20 evra. Nakon dve godine, dobijate još nekih dva evra više, tako da sat iznosi oko 22 evra za radnika sa iskustvom. Kada pričamo o mesečnoj plati, na početku ide od 25.000 kruna pa čak do 30.000 (oko 2.500 evra) i preko - kaže on i dodaje da ni minimalna plata ne ispadne uopšte loša jer su dodatne smene jako dobro plaćene.

- Popodnevne smene su plaćene 100 odsto, subota i nedelja takođe 100 odsto... To znači da tim danima, ako vam je satnica, 220 kruna, dobijate 440 kruna - kaže on i dodaje da su jedino jutarnje smene plaćene 50 odsto na cenu satnice.

- Postoje dva tipa smena - letnje i zimske. Sad smo dobili zimske smene, a to znači da se radi manje sati više dana , dok preko leta radite više sati, ali više dana i imate slobodno - objašnjava on.

- To je isto dobar posao, posebno to što ja radim, utovar i istovar kamiona. Posao je stvarno lagan, volim raditi noćne smene, jer je tiho. Stavim slušalice u uši, slušam muziku, uzmem kamion i lagano... Nema žurbe... Riba je na temperaturi od 0 do 3 stepena kao u frižideru. Imate svu moguću opremu, obuče vas da radite i nema nikakvih problema. Satnica je od 20 evra i takođe postoji mogućnost da se dodatno radi i zaradi - objašnjava on.