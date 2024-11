- Morao sam da odem i do kuće da uzmem nešto. Razložim to tamo i namestim. Pola sedam je ujutru. Ona meni kaže: "Da stavim kafu da popijemo?!". Kažem: "Stavi". Ko rekoh da popijem kafu, pa da odem kući da se istuširam i onda dalje da radim. Pijemo kafu, ona meni kaže: "Znaš šta, ja nemam ni oca ni majku, brata sam oduvek želela da imam, ti si od sada moj brat". Ja kažem: "Dobro". Odem i posle dva, tri dana ona me zove na kafu. "Gde si?!" , pita me. Odgovaram da nešto završavao po gradu, a ona reče: "Ajde, svrati kod mene" - priseća se on.