- Osnovna suština proslavljanja krsne slave jeste proslavljanje svetitelja koji se tog dana slavi, odnosno zaštitnika čitave porodice i molitvenika pred Bogom. Takođe, to je i način da se ljudi vežu za crkvu i bogosluženja, kao i za samog svetitelja kojeg proslavljaju. Važno je da mi koji slavimo tog svetitelja na njega gledamo i kao na vlastiti uzor prema kome ćemo da se merimo, a onda da razumemo i na koji način je on doživljavao veru zbog čega ga je Bog proslavljao.

U našem narodu pokrenut je trend gde ljudi jedva čekaju da budu gosti kod nekoga na slavi kako bi maksimalno iskoristili sve što trpeza nudi. To dovodi do prekomernog unosa hrane, odnosno prejedanja, a samim tim i nepovoljnog fizičkog i psihičkog stanja. Na tu temu govorila je Stanković posmatrajući ovaj problem sa stručnog aspekta:

- Slava je skromnost, odnosno ravnoteža između fizičkog i duhovnog. U našem narodu bilo je perioda kada se mnogo gladovalo, a od toga sada postoji i određeni strah. Iz tog razloga narod za svaku proslavu priprema velike količine hrane. Sa druge strane došlo je i do pojave pomodarstva. Što se više postavi na trpezu to se domaćin bolje pokazao.

- Od predjela do kolača i dezerta može doći samo do prejedanja. Postoji istraživanje koje je dokazalo da se prilikom slavske trpeze može steći i do pet hiljada kilokalorija, a to je duplo i troduplo više od standardne potrebe organizma.