- Samo bih posavetovala roditelje da odvoje čak i ako je to 10 minuta, 15 minuta, bez telefona, bez aparata, da pruže deci svu pažnju, a to je dovoljno. Deci je potrebna ta konekcija. Džaba je ako je roditelj ceo dan prisutan, ali nije stvarno prisutan. Tih 15 do 20 minuta gde je roditelj posvećen detetu i sluša njegove potrebe su od ključne važnosti.