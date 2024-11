U godini kada "Cvet uspeha" slavi punoletstvo, Udruženje poslovnih žena Srbije je na svečanosti u Operi i teatru Madlenianum osamnaesti put dodelilo nagrade "Cvet uspeha za ženu zmaja" najboljim preduzetnicama u Srbiji . Ova nagrada predstavlja jedinstveni podsticaj poslovnim ženama koje se uspešno nose sa izazovima tranzicije i dodatno motiviše žene koje su na korak do odluke da se otisnu u svet preduzetništva.

- Promenilo se to da je porastao broj žena preduzetnika, ukupan broj malih i srednjih preduzeća, odnosno njihov udeo, ali promenila se i struktura delatnosti u kojoj su žene zastupljene, tako da mi sve više imamo žena u oblastima koje su zasnovane na novim tehnologijama i na znanju. Nekada su to bile uglavnom sitne usluge, trgovina na malo, tako da obično volim da kažem da je i kvalitet ženskog preduzetištva poboljšan. Više to nije nužda. Ranije su, tek kada bi ostale bez posla žene išle u preduzetništvo.