- Pokušali smo da razgovaramo sa građanima iz "Da (Ne) dišimo duboko" i nismo uspeli da nađemo zajednički dogovor, nismo uspeli da nađemo rešenje, nismo bili na istim talasnim dužinama. Obaveštavam Vladu Republike Srbije, resorno Ministarstvo životne sredine i ministarku Irenu Vujović da obustave realizaciju projekta proširenja tela deponije "Duboko" vrednog 30 miliona evra i ulaganje u savremeni centar "Duboko", jer to ne žele građani Užica . Kao neko ko pre svega odgovorno obavlja ovu funkciju ne želim da se desi ijedan incident, ne želim da građani blokiraju i provode svoje vreme u kontejneru. Nisu imali potrebe, jer je dogovor da deponovanje smeća grada Užica bude ovde na deponiji i mi smo taj dogovor ispoštovali, dok su sve ostale lokalne samuoprave, koje su osnivači ove deponije, otpad deponovali na drugom mestu. Smeće se od danas neće deponavati u RC "Duboko" - rekla je gradonačelnica.

- Na taj način će odlaganje otpada koštati mnogo više, nego što je to bilo do sada i to će se odraziti na račune građana - rekla je gradonačelnica i dodala da su u prethodnom periodu uz podršku resonog ministarstva i institucija pokušali da pribave sve neophodne dozvole i na sanaciji požara, da se isprave greške iz prošlosti i da se deponovanje smeća reši na jedan kvalitetan i savremen način.