Dok temperature polako opadaju , građane Srbije najviše zanima kada će pasti prvi sneg. Ivan Ristić izneo je najnoviju vremensku prognozu za jutarnji program Kurir televizije i precizirao da će prve pahulje najverovatnije stići oko 25. novembra, uz napomenu da su vremenski uslovi do tada uglavnom stabilni.

Novinarku je interesovalo da li ćemo do tada imati još ovakvih sunčanih dana, gde je Ristić istakao:

- Da, do kraja radne nedelje, dakle u naredna dva-tri dana, zadržaće se slično vreme - ujutru maglovito, a tokom dana uz jugoistočni vetar. Temperature će biti između 12 i 16 stepeni, dok će jutarnje temperature biti od 0 do 5 stepeni. Na nekim mestima može biti mraza, čak do minus 5 stepeni. Za vikend će nam stići malo hladniji vazduh sa istoka, tako da će sledeće nedelje biti svežije za oko 4 stepena. Maksimalna temperatura biće između 8 i 12 stepeni, dok će jutarnja ostati između 0 i 5. Dakle, polako ulazimo u sve hladnije vreme, pratimo kalendar, a kao što sam rekao, nakon 20. novembra očekujemo još izraženije zahlađenje i najverovatnije prve pahulje.