Naime, on je u jednom supermarketu platio sok jednom dečaku koji nije imao dovoljno novca.

Potom je čovek koji je bio iza njenog sina u redu rekao da će on platiti sok.

- Uvek to uradim. Ovo mi je nagrada: kad čujem da to rade i drugi. Biti ljubazan prema ljudima, biti solidaran treba da je epidemija. I uvek ti se vrati, neko negde uradi to isto - navodi se u jednom od komentara.