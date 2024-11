BEOGRAD - Institut za transfuziju krvi Srbije pozvao je građane, posebno one sa A i nulta negativnom krvnom grupom, da tokom ove nedelje daju krv na više lokacija u Beogradu.

Građani mogu dati krv u zgradi Instituti u Ulici Svetog Save 39 radnim danima od 7 do 19 i subotom od 8 do 15 sati, preneo je Beoinfo.

Akcija će biti sprovedena i na Pravoslavno-bogoslovskom fakultetu do 15 sati i Hemijskom fakultetu do 16 časova, kao i u Kulturno-umetničkom društvu "Čukarica" od 14 do 18.30 časova.