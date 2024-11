- To znači da oštećeni ima pravo da angažuje advokata i mora sam da pokrene sudski postupak i na njemu je teret dokazivanja. Smatram da bi mnogo bolje rešenje bilo da se ovo delo izmeni ili uvede potpuno novo krivično delo koje bi javni tužilac gonio po službenoj dužnosti pogotovo imajući u vidu da smo upoznati sa postojanjem raznih grupa gde oštećene nisu ni znale da su snimane i da su njihovi snimci deljeni. Takvo ponašanje predstavlja ozbiljan društveni problem i bilo bi dobro da potencijalni učinioci znaju da je to krivično delo koje se goni po službenoj dužnosti - kaže ona.

- Jako nas je obardovala vest da će Ministarstvo ovaj predlog uzeti u razmatranje i da će predložiti uvođenje krivičnog dela. Ostaje da se vidi na koji način će to tačno biti definisano. Ono što smo mi insistirali je da bude kažnjivo deljenje sadržaja (fotografije, snimka, audio zapisa ili drugog spisa intimne sadržine) bez pristanka lica koje se na njima nalazi, potom kreiranje i deljenje lažnog sadržaja ili preinačenje postojećeg sadržaja upotrebom računarskog ili sličnog programa, kao i pretnja da će se takav sadržaj podeliti na bilo koji način sa trećim licima. Takođe je, kako smo naveli, neophodno uvesti i odgovornost za lice koje u svojstvu organizatora posreduje u deljenju, predaji ili pokazivanju sadržaja bez obzira na to da li je to lice delilo ili nije delilo takav sadržaj - navela je Macanovićeva i istakla da je AŽC tražio da se osnovna dela gone po predlogu oštećenih, a teži oblici - po službenoj dužnosti: