- Do kraja radne nedelje će dnevne maksimalne temperature biti od 12 do 16 stepeni, a već sledeće nedelje treba očekivati pad dnevnih maksimuma na 8 do 12 stepeni Celzijusa. Jutarnje temperature vazduha će biti slične od 0 do 5 stepeni. ECMWF vraća polako i sneg u brdovito-planinskim predelima na mapama za 14. novembar – kaže Ivan Ristić.