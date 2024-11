- Autonomni ženski centar pruža besplatnu pravnu pomoć i jako je bilo teško proteklih godina, kada je pomama ovakvog nasilja prema ženama i devojčicama, da se pruži besplatna pomoć, a imate ovo delo koje je zastarelo, s obzirom da se to više odnosi na neke fotografije u magazinima ili novinama, kada znate ko je objavio, skupite dokaze, pa pokrenete tužbu. U današnjoj sferi, svako može da postavi bilo šta i da sakrije identitet. Tu nema šanse da dokažete ko je objavio to, a jedini način jeste da žrtva ima podršku upravo policije za visoko-tehnološki kriminal, a to nije moguće ako se delo goni samo po privatnoj tužbi, a čak ni nju ne možete da podnesete protiv nepoznatog.

- U glavi mi je jedna moja klijentkinja koja je žrtva osvetničke pornografije i mogu reći da su posledice ogromne. Svako ko se bavi ovom temom i ko je pričao može da oseti tu bol i patnju. To nije jedna sekunda i stvar koja prolazi, to je stvar koja čoveka obeleži. Jedna sekunda, jedan klik, kada pošaljete kome god, može nekome da uništi život. Posledice zavise od osobe, trajne su, a kako će se neko nositi sa tim u velikoj meri zavisi od podrške koju bude primio. Naša kultura ne pruža adekvatnu podršku tim žrtvama, često ima osuđivanja. Devojke šalju dečku neke videe, pa nakon svađe on objavi to iz nekoga besa, a oni osude devojku da se sama slikala.