Iako je do juna ostalo dosta vremena, najbolje je sa pripremom za ovaj važan ispit početi već u novembru, stav je stručnjaka, koji smatraju da je to optimalni rok da dete bude u potpunosti spremno!

Očekuje se, prema rečima predsednika Foruma srednjih stručnih škola Milorada Antića, da priprema na tom grupnom nivou u februaru i martu poskupi, te da će koštati i do 840 evra .

Napomenuo je da roditelji već uveliko traže kvalitetne nastavnike , kao i da se cene privatnih časova, odnosno dvočasa iz srpskog i matematike, kreću od 1.500 do 2.000 dinara.

- Bez 40 dvočasa ne može da se valjano savlada i obnovi gradivo od petog do osmog razreda, to je minimum, što bi bilo 600 evra za pripremu iz matematike i isto toliko iz maternjeg jezika. Poručio bih roditeljima da pri odabiru nastavnika uzimaju u obzir samo one koji su završili nastavničke smerove.