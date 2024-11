Preciznije, to znači da će svi vozovi koji su prema redu vožnje planirani za saobraćaj između stanica Beograd Centar i Novi Sad, do daljnjeg saobraćati do/od stanice Petrovaradin. Takođe, svi vozovi koji su prema redu vožnje planirani za saobraćaj od / do stanica Bogojevo, Sombor i Subotica, do daljnjeg će saobraćati do / od stanice Novi Sad ranžirna.