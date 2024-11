Jezivi događaj duboko je uznemirio roditelje koji kažu da je ovaj dečak i ranije pravio ozbiljne incidente. Zbog svega što se izdešavalo doneli su, kažu, odluku da deca do daljnjeg ne idu u školu.

- Takva deca zbog prevelike emocionalne tenzije nemaju sposobnost za samoregulaciju. S obzirom da nemaju sposobnost kontrole impulsa, ta kontrola mora biti spoljašnja, i to u vidu granica koje postavlja škola, porodica i društvo. Naš sistem bi trebalo da uoči da postoji određena grupa dece za koju treba primeniti dodatne jače mere, jer su sankcije koje škole ima pravo da preduzme suviše blage u odnosu na ovakvo delo - kaže Repac i dodaje da je detetu koje je nasilno potrebno pružiti psihološku pomoć i zbog njega samog i zbog bezbednosti druge dece.

- Do incidenta je došlo oko 15 sati. Dečak je završio sa nastavom. Otišao kući i doneo nož. U školskom dvorištu zatekao je dva dečaka koje je jurio, ali isto bi se tako poneo i da se tu zateklo bilo koje drugo dete... - objašnjava i dodaje da je direktorka u toku jučerašnjeg dana održala sastanak sa roditeljima:

- Doneta je odluka da to dete nekoliko dana ne ide u školu, kao i da obavi određene lekarske preglede. Međutim, to nije trajno rešenje. Mi kao roditelji tražimo da se preduzmu mere da on više ne ide u tu školu, kao i da škola dobije obezbeđenje. Direktorki smo poručili da smo mi, roditelji, čak spremni sami da plaćamo obezbeđenje, samo da nam deca budu bezbedna - objašnjava roditelj.