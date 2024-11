- Krenuće vazduh sa severa Arktika prema jugu Evropu i prema nama. To se očekuje tek posle 19-20. novembra. Na mapama se vidi kako će to da izgleda. Plavom bojom je označena putanja koja ide do nas. Na modelu od 6. novembra se jasno vidi prognoza od 18. do 21. novembra. Posle zahlađenja sledeće nedelje treba malo da otopli i vidi se žutom bojom 18. novembra topla vazdušna masa na mapi. Posle toga ide nam opet zahlađenje – objašnjava Ivan Ristić.