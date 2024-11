- Kada imate 15 godina i imate momka koji ima 17 ili 18 godina, on je za vas oličenje Boga, vi ste zaljubljeni, imate poverenje u njega. Kada vam on to učini, to je rušenje sveta i poverenja. Moramo umesto da pitamo zašto je ona slala fotografije, pitamo zašto je on njih prosledio - rekla je Pavlović.