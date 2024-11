- Pa dete mora da se pritiska, a ocene u osnovnoj školi služe za srednju školu, a srednja se bira po tome koliko je bezbedna, kakvo je okruženje, to je jedna stvar koja se prićutkuje. Postoje škole koje su problematične po sastavu dece, postoje one u kojima je disciplina dobra i onda naravno da se pritiska dete. Ideja da se počne sa privatnim časovima je od sinoć, kao da smo znali. Naime, moj muž najviše radi sa njim, a starija ćerka nikada nije imala, ona je sama učila, radila domaći, spremala se za prijemni... Dok drugo dete predstavlja 30% dece, po mom subjektivnom osećaju, koju moraš da teraš, preslišavaš i tako dalje. Da dete ne ide na pripremu za prijmeni ili maturu, to je garantovani fijasko. Sva deca idu, i dobri i manje dobri đaci, u nekim školama je besplatno, ne znam kako su organizovali da bude besplatno, ali svi se odlučuju za privatnike. Privatno spremanje za prijemni kreće se od 45.000 dinara, a kreće od kraja novembra, pa do same mature, a cene idu i do preko 600 evra. Tu se takođe razlikuje kvalitet - započela je Grgurević, pa je rekla da se ovime pravi socijalna razlika: