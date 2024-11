Dan primirja u Prvom svetskom ratu je državni praznik snažne simbolike koji se od 2012. godine u Srbiji praznuje neradno. Kako ove godine pada u ponedeljak, zaposleni će dobiti mogućnost da spoje tri slobodna dana i da uživaju u kvalitetnom vremenu sa dragim ljudima, aktivnom odmoru ili kratkom putovanju.

Ukoliko se odlučite da otputujete negde tokom ovog "produženog vikenda", ovo je 5. ključnih stvari koje je korisno da znate.

Naime, računica pre svakog putovanja podrazumeva troškove kao što su cene goriva, putarine, vinjete, a važno je znati i gde je neophodan zeleni karton i šta se sme preneti preko granice sa susednim zemljama.

Cene goriva

Za one koji izaberu sopstveni prevoz, pun rezervoar je osnova svakog putovanja. Kada je reč o regionu, Srbima su najomiljenije destinacije Budimpešta, Sarajevo, Trebinje, Ohrid, Temišvar, a mnogi se odluče da se provozaju do morske obale u Crnoj Gori ili Hrvatskoj. Zato smo proverili najnovije cene goriva u susednim zemljama.

Najpre da istaknemo cene goriva u Srbiji. Prema poslednjim saznanjima "Blic Biznisa", cene naftnih derivata su u Srbiji zvanično promenjene 1. novembra i i važe do 8. novembra. Na pumpama u Srbiji litar evro dizela košta 192 dinara, a litar benzina evropremijum BMB 180 dinara.

Cene goriva u Crnoj Gori su promenjene 5. novembra i sve vrste goriva su pojeftinile, saopštilo je crnogorsko Ministarstvo rudarstva, nafte i gasa, preneo je Dan. Eurosuper 95 košta 1,43 evra po litru (oko 168 dinara), a Eurosuper 98 košta 1,47 po litru ( oko 173 dinara). Lož ulje košta 1,30 evra po litru ili 153 dinara.

Cene goriva u Bosni i Hercegovini su trenutno u blagom porastu. Dizel-gorivo u BiH košta u proseku 2,38 km (oko 145 dinara), Super 95 košta 2,42 km (oko 147 dinara), Super 98 se podaje po 2,71 km (165 dinara), a gas 1.22 km (oko 74 dinara).

Cene goriva u Hrvatskoj su sledeće: Eurosuper 95 košta 1,46 evra, a Evrodizel košta 1,36 evra. Gas košta 83 centa, a lož-ulje 85 centi.

Cene goriva u Severnoj Makedoniji su: Evrodizel 130 dinara po litru, Benzin je 146 dinara po litru, a TNG 84 dinara.

Cene goriva u Grčkoj: Evrodizel 181 dinar po litru, Benzin 211 dinara, a TNG 108 dinara.

Cene goriva u Mađarskoj: Eurosuper 95 1,48 evra (oko 174 dinara), Eurodizel 1,49 evra (175 evra) i gas košta 0,94 evra ili oko 110 dinara.

Cene goriva u Bugarskoj: Eurosuper 95 košta 1,25 evra (oko 147 dinara) , Eurodizel 1,23 evra ( oko 154 dinara) i gas 0,59 evra je oko 69 dinara.

Cene goriva u Rumuniji: Dizel-gorivo u ovoj zemlji, prema rezultatima sa sajta GlobalPetrolPrice, košta 1,43 evra, a litar benzina košta 1.42 evra.

TAG uređaj

Kroz većinu gorenavedenih zemalja se plaća putarina prilikom korišćenja auto-puteva, dok su u nekim još uvek u upotrebi vinjete.

Elektronska naplata putarine pomoću TAG uređaja je moguća u Srbiji, Crnoj Gori, Severnoj Makedoniji i Hrvatskoj.

Postoje tri osnovna načina plaćanja putarine putem TAG uređaja. To su pripejd sistem, postpejd sistem i integrisani sistem naplate.

Kako su za "Blic Biznis" objasnili iz JP "Putevi Srbije", TAG ili ENP uređaj je elektronski uređaj koji se koristi za beskontaktno plaćanje putarine. Postavlja se na unutrašnju stranu prednjeg vetrobranskog stakla vozila i omogućava vozačima da prolaze kroz naplatne stanice bez zaustavljanja i čekanja, čime se značajno štedi vreme tokom putovanja.

Cena putarina

U Srbiji su cene putarine promenjene 10. jula, kada su poskupele, a ovo su nove cene pojedinih deonica na auto-putevima Srbije:

Beograd – Šid: nova cena 500 dinara

Obrenovac – Preljina: nova cena 560 dinara

Beograd – Subotica: nova cena 800 dinara

Beograd – Vrbas: nova cena 470 dinara

Beograd – Niš jug: nova cena 1.130 dinara

Beograd – Dimitrovgrad: nova cena 1.670 dinara

Beograd – Batočina: nova cena 500 dinara

Popuste prilikom elektronskog plaćanja ovog nameta imaju korisnici motornog vozila četvrte kategorije emisijskog razreda "EURO 6" i ostvaruju umanjenje od 10 odsto koji se obračunava na iznos umanjen za popust na elektronsku naplatu putarine od 6 odsto.

Cene putarine u BiH

Vlada Republike Srpske donela je 10. oktobra 2024. danas Uredbu o izmenama Uredbe o visini putarine, što znači da će putarina moći da se plaća u evrima.

Prema uredbi Vlade FBiH, putarina za vozila klase I, odnosno putnička vozila, motocikle, laka dostavna vozila od Sarajeva do Zenice sjever iznosi 7 KM, piše Fokus. Ista je cena i kada se na auto-put uključite od Zenice do Sarajeva sever. Od Sarajeva do Bradine košta 3,50 KM. Ista je cena cestarine i od Bradine do Sarajeva.

Kako dalje pišu, na jugu BiH, putarina za deonicu izgrađenu od Čapljine do Ljubuškog (Zvirovići – Bijača) odnosno skoro do granice s Hrvatskom za spomenutu kategoriju vozila košta 2,20 KM.Tako će vas putarina, ako iz Sarajeva putujete prema moru, a želite koristiti auto-put navedenim deonicama, za sada ukupno koštati 7,70 KM. Ako prema moru ovom rutom putujete od Zenice sever za ovaj namet ćete platiti još dodatnih 7 KM.

Putarine u Severnoj Makedoniji

Na putu A1 kroz Severnu Makedoniju ka Grčkoj granici nalazi se pet naplatnih rampi, a ukupna cena putarine za putničke automobile od naplatne rampe Romanovce do Đevđelije iznosi oko 820 dinara (sedam evra).

"Prva naplatna rampa je Romanovce na kojoj se plaća putarina u iznosu od jedan evro, druga je Otovica/Sopot, gde cena iznosi 1,5 evra, dok je treća Stobi sa cenom od jedan evro. Četvrta naplatna rampa je Demir Kapija, na kojoj se plaća 1,5 evra, dok je poslednja Đevđelija, na kojoj će vam naplatiti dva evra putarinu", navode iz Puteva Srbije.

Ukoliko planirate da putujete iz Srbije ka Ohridu i Ohridskom jezeru naićićete na sedam naplatnih rampi, a ukupna putarini na toj deonici će iznositi pet evra (180 denara).

Neophodno je da posedujete zeleni karton zbog prolaska kroz Severnu Makedoniju, ali se radi na njegovom ukidanju.

Putarine u Grčkoj

Grčka je tradicionalno omiljena destinacija mnogim Srbima tokom letnjih odmora, ali mnogi odluče da neke neradne dana provedu upravo u Solunu ili Atini. Ukoliko putujete svojim automobilom i pređete kroz Severnu Makedoniju, "Grčka info" donosi detaljne podatke kako i gde se plaća putarina kroz Grčku:

Čim preko prelaza Evzoni uđete u Grčku na oko 500 metara od granice naići ćete na prvu naplatnu rampu u Grčkoj na kojoj putarina za motorna vozila iznosi 2.40€ evra (jedan pravac). Na naplatnoj rampi kod obilaznice u Solunu (opština Oreokastro) se plaća putarine za automobile od 0,55 evra, za motocikle 0,35 evra, za vozila sa ili bez prikolice i visine veće od 2,70 metara 1 evro, a za vozila sa ili bez prikolice visine preko 2,70 metara 1,50 evra.

Putarina Evzoni - Halkidiki ima dve naplatne rampe ukoliko koristite Ring Road (obilaznicu). Kod Evzonija ćete platiti 2,40 evra, a na obilaznici 0,55 evra.

Ako od Evzonija za Halkidiki idete kroz centar Soluna, platićete samo kod Evzonija 2,40 evra.

Putarinu kod Asprovalte vozači sada plaćaju 1,10 evra za automobile i 2,30 - 3,20 evra za velika vozila. Naplata putarine od Soluna do Halkidikija ne postoji.

Od Soluna do Atine udaljenost je 499 km i put automobilom traje oko 5 časova i 10 minuta. Od Soluna do Atine postoji 11 naplatnih rampi, a ukupna putarina iznosi 33,25 evra.

TAG uređaj u Grčkoj je besplatan, a možete ga preuzeti kada uđete u Grčku, tačnije na prvoj naplatnoj rampi nakon graničnog prelaza Evzoni.

Putarine u Crnoj Gori

Ako se zaputite ka crnogorskom primorju, putarine se plaćaju na deonicama auto-puta Sitnica – Herceg Novi, a naplaćuje se i deonica Bar – Podgorica.

U Crnoj Gori se putarina plaća za deonicu od Smokovca do Mateševa i košta 3,5 evra. Na putu Podgorica – Bar plaća se naknada za prolazak kroz tunel Sozina u iznosu od 2,5 evra za putnički automobil.

Putarine u Hrvatskoj

Hrvatske autoceste su ranije saopštile da skuplje putarine, uvedene 1. jula, ostaju na snazi do daljnjeg, odnosno neće doći do snižavanja cena nakon prolaska letnje sezone. "Cena putarina za vozila I.A, I. i II. grupe vozila ostaju na nivou sezonskih cena", navodi se u saopštenju.

Takođe su objavili da su za izvođača novog sistema naplate putarina i nabavku rezervne opreme izabrale ponudu zajednice ponuđača u kojoj su slovački SkyToll i češki TollNet, koji su ponudili cenu od 79,9 miliona evra (bez PDV-a), s rokom završetka dve godine od sklapanja ugovora, što bi uskoro trebalo da počne.

Za I grupu vozila cena putarina na auto-putu A1 na deonici od Zagreba do Karlovca će koštati 2,80 evra umesto dosadašnjih 2,50 evra, dok se na deonici Zagreb - Dugopolje cena povećava na 26,40 evra umesto dosadašnjih 24 evra. Deonica auto-putem Zagreb - Rijeka koštaće 10,10 evra, a do sada je bila 9,20 evra, dok će na deonici Zagreb - Goričan koštati 6,40 evra, umesto 5,80 evra, koliko je bilo do sada. Deonica Zagreb - Lipovac na A3 poskupljuje na 18,60 evra sa 16,90 evra, a Zagreb - Osijek na 17,70 evra sa 16,10 evra, piše 021.

Vinjete u Rumuniji i Bugarskoj

Da biste posetili, na primer, Temišvar, dnevna vinjeta košta 2,5 evra, vinjeta za 10 dana košta 3,3 evra, mesečna vinjeta je 5,3 evra, dvomesečna vinjeta – 8,4 evra i godišnja vinjeta će vas koštati 28 evra.

Cene vinjeta u Bugarskoj: 7 dana košta 8 evra, mesec dana 15 evra, a za celu godinu iznosi oko 34 evra

Vinjeta je nalepnica za određenu zemlju (ili digitalni ekvivalent) koja predstavlja dokaz o plaćanju putarine zbog korišćenja mreže auto-puteva te zemlje. To vam, dakle, daje vam pravo da koristite auto-puteve sa naplatom putarine u određenom vremenskom periodu. Kupuju se na graničnim prelazima zemalja u kojoj su obavezne, na benzinskim pumpama ili prodajnim mestima blizu granice.

Šta sme da se unese u Hrvatsku i Grčku

Ako ste razmišljali da se uputite u Hrvatsku, trebalo bi da znate i nova pravila koja su stupila na snagu, a koja se tiču transfera robe u ovu zemlju.

Moguće je poneti ograničenu količinu voća i povrća kao i jaja, proizvode od jaja i med. Preko granice možete preneti “druge proizvode životinjskog porekla”, kao što su med, jaja, proizvodi od jaja, meso puževa, žablji kraci, do 2 kg po osobi. Dopuštene su i ograničene količine ribe i ribljih proizvoda. Ukoliko nosite meso ili mlečne proizvode koje niste prijavili, biće zaplenjeni i uništeni, a vi možete biti kažnjeni novčano ili čak kazneno gonjeni.

Kada je reč o Grčkoj, možete poneti do 5 kilograma svežeg voća i povrća, osim krompira, do 2 kg mleka u prahu za bebe ili hrane za bebe ili hrane za posebne potrebe, kao i do 2 kg hrane za kućne ljubimce.

Takođe, niko vam neće zameriti ako u Grčku ponesete pirinač, kečap, gotova jela, makarone, keks, čokoladu, vodu, sokove, sve dok vrednost ovih namirnica ne prelazi 300 evra po putniku (150 evra za mlađe od 15 godina).

Putnici koji dolaze automobilom ili autobusom iz evropskih zemalja van EU (kao što je Srbija) smeju da prenesu još i 40 cigareta ili 20 cigara ili 50g duvana. l žestokog pića preko 22% ili 2 l žestokog pića od 22% ili manje i 2 l vina i 2 l stonog vina i 50g parfema i 250ml kolonjske vode.